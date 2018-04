Zaczyna się sezon?

Wiosna, najwięcej samobójstw, „Najokrutniejszy miesiąc to kwiecień”, pisał T.S. Eliot i to się od lat nie zmienia. Niby wszystko budzi się do życia, a zarazem najwięcej osób je sobie wtedy odbiera.

Depresja jest sezonowa?

Są dwa szczyty depresyjne, jeden jesienny, listopadowy...

I wszyscy wiedzą, czemu.

Ale drugi, większy, mamy teraz. W marcu i kwietniu mamy eksplozję depresji.

Dlaczego?

Nie wiem, to jak z chorobą wrzodową żołądka, też ma dwa szczyty w roku i też wiosenny jest większy. Widocznie tak nasz organizm jest skonstruowany.

Zna pan dowcip o tym, jak Albin Siwak przychodzi do lekarza?

A, to jeszcze polityczne, za komuny? Przychodzi Siwak do lekarza i mówi, że ma migrenę, a doktor mu na to: „Towarzyszu Siwak, migrenę to może mieć aktorka, diwa operowa, pisarz, a pana to po prostu łeb...” No, powiedzmy, bardzo boli.

Z depresją jest podobnie.

Dowcip jest rzeczywiście bardzo a propos, bo ludzie mają wyobrażenie, że depresja to nie jest żadna poważna choroba. I to jest nieprawda.

Bo?

Przeczy temu nie tylko moje doświadczenie zawodowe, ale i statystyka. Kiedy spojrzymy na sytuację zawodową, osobistą, materialną pacjentów chorych na depresję, to widać, że to wcale nie od bogactwa im się w głowach poprzewracało. To bardzo demokratyczna choroba.

Na którą równie często zapadają sprzątaczka, profesor czy aktorka?

Mają nawet takie same urojenia depresyjne! Ich myśli wynikające z choroby są bardzo podobne.

Wszystkie choroby psychiczne są wstydliwe, stygmatyzujące, tylko depresja stała się modna.

Nazwa „depresja” stała się modna, ale prawdziwej choroby nikt nie chciałby mieć.

