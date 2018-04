11bit studios ustalił premierę gry 'Moonlighter' na 29 maja br.



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - 11 bit studios ustalił globalną datę premiery gry "Moonlighter" w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox One i PS4 na 29 maja 2018 r., poinformowała spółka, która jest wydawcą gry. Producentem "Moonlightera" jest hiszpańskie studio Digital Sun.

"'Moonlighter' w wersji cyfrowej dystrybuowany będzie za pośrednictwem wiodących światowych platform growych, w tym: Windows Store, Xbox Store, PlayStation Store, Steam, GOG i innych. Cena detaliczna gry w tym kanale wynosiła będzie 19,99 USD (lub równowartość w innych walutach). [...] Cena detaliczna 'Moonlightera' w edycji pudełkowej zostanie podana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie równocześnie z rozpoczęciem przedsprzedaży gry" - czytamy w komunikacie.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)