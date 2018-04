Alumetal liczy na utrzymanie dobrej koniunktury w 2018 r.



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Alumetal zakłada utrzymanie dobrej koniunktury na rynku, co powinno przełożyć sie na realizację celów programu motywacyjnego na 2018 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk.

"W 2018 r. zakładamy utrzymanie dobrej koniunktury w automotive i poziomu marży benchmarkowej powyżej średniej długoterminowej, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki" - powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej.

"Zarząd dąży do tego, by w tym roku osiągnąć I krok opcji menedżerskich" - dodał prezes.

Cele programu motywacyjnego to 117,37 mln zł EBITDA i 86,24 mln zł zysku netto w 2018 r., 129,11 mln zł EBITDA i 94,87 mln zł zysku netto w 2019 r. oraz 145,24 mln zł EBITDA i 106,72 mln zł zysku netto w 2020 r. Dodatkowym parametrem jest wzrost kursu akcji 5 pkt proc. powyżej rocznego wzrostu WIG.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)