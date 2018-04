CCC kupi od Adler International sklepy działające pod marką CCC za 68,5 mln zł



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - CCC podpisało warunkową umowę z Adler International dotyczącą nabycia przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC, podała spółka. Uzgodniona cena sprzedaży wynosi 68,5 mln zł.

"Na podstawie umowy CCC zobowiązał się do nabycia od sprzedającego zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Adler ZCP) obejmującej prowadzenie salonów detalicznej sprzedaży obuwia oznaczonych logo 'CCC', wchodzących w skład sieci sprzedaży zorganizowanej przez CCC, z wykorzystaniem organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie sprzedającego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z tą działalnością oraz części zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

W ramach realizacji transakcji na podstawie umowy, CCC nabędzie od sprzedającego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego, w skład którego wchodzi 41 agencyjnych sklepów działających w Polsce, w tym 4 sklepy będące jeszcze w fazie przygotowania.

"ZCP, według danych otrzymanych od sprzedającego, za rok obrotowy 2017 osiągnęła zysk brutto w wysokości 18,5 mln zł. Uzgodniona cena sprzedaży ZCP wynosi 68.5 mln zł" - czytamy także.



Zgodnie z umową, sprzedający zamierza wykorzystać część środków otrzymanych w związku ze zbyciem ZCP na przyspieszenie ekspansji sklepów franczyzowych systemu sprzedaży CCC na Ukrainie i do 2021 roku otworzy 50 nowych sklepów CCC.



"Umowa została zawarta, miedzy innymi, pod warunkiem uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez emitenta części mienia sprzedającego" - zastrzegła spółka.

CCC podkreśliło, że transakcja ta stanowi kolejny etap realizacji strategii grupy kapitałowej CCC w zakresie porządkowania i rozwoju sieci sprzedaży.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)