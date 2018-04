Selvita ma pozwolenie na budowę własnego centrum B+R w Krakowie



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Selvita otrzymała pozwolenie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków, które zlokalizowane zostanie w Krakowie, podała spółka. Całkowity koszt budowy i jego wyposażenia szacowany jest na ok. 77 mln zł.

"Niezwłocznie po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę oraz zawarciu umowy z generalnym wykonawcą spółka planuje rozpocząć realizację przedmiotowej inwestycji. Całkowity koszt budowy i wyposażenia centrum szacowany jest na ok. 77 mln zł, z czego blisko 34 mln zł będzie pochodzić z pozyskanego przez spółkę dofinansowania. Zakończenie budowy i uruchomienie pierwszych laboratoriów przewidywane jest na II połowę 2019 r." - czytamy w komunikacie.



Planowane centrum B+R ma fundamentalne znacznie dla realizacji strategii rozwoju grupy Selvita na lata 2017-2021.

"Zgodnie z jej założeniami, spółka zainwestuje ok. 390 mln zł w działalność badawczo-rozwojową, a na przestrzeni najbliższych 10 lat utworzy do 1 000 nowych miejsc pracy. W szczególności centrum B+R zwiększy potencjał badawczy spółki w zakresie poszukiwania i rozwoju nowych leków, co przełoży się na portfolio projektów innowacyjnych spółki, a tym samym powinno pozytywnie wpłynąć na zwiększenie wartości rynkowej grupy Selvita" - czytamy także.

Wcześniej, we wrześniu 2017 r. spółka informowała, że zawarła z Ministerstwem Rozwoju (MR) umowę dotacji na budowę i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRIL) - kompleksowego zestawu laboratoriów odzwierciedlającego przebieg procesu badań przedklinicznych nad innowacyjnymi lekami. Wartość pierwszego z trzech etapów inwestycji, w ramach której powstanie ostatecznie ok. 1 000 miejsc pracy, wyniesie 74,9 mln zł, z czego 45% (33,7 mln zł) zostanie sfinansowane z pozyskanych z MR środków.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

