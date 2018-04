Gino Rossi ponownie zwłołało NWZ w sprawie emisji do 20 mln akcji na 10 maja br.

Źródło: ISBnews

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 10 maja o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 20 mln zł w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne. Pierwotnie NWZ miało się odbyć 24 kwietnia br, jednak zostało odwołane z powodu wad prawnych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.