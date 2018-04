CD Projekt: 'Gwent Homecoming' potrwa 6 mies., po czym gra wyjdzie z beta testów



Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - CD Projekt przedstawił projekt "Gwent Homecoming", w którym przez 6 miesięcy będzie dopracowywał grę Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana, po czym zakończą się beta testy gry, poinformował współzałożyciel / joint CEO Marcin Iwiński. Za pół roku swoją premierę będzie mieć także dodatek fabularny "Wojna Krwi".

„Chcemy, aby Gwint wymiatał i na nowo rozpalił w Was pasję do naszej ukochanej karcianki. Aby tego dokonać, będziemy potrzebować Waszego zaufania i cierpliwości. Przez kolejne 6 miesięcy zamierzamy w pocie czoła dopracowywać każdy aspekt Gwinta, który tego wymaga" – napisał Iwiński w liście otwartym do graczy.

Do zakończenia projektu ukażą się jeszcze dwie duże aktualizacje. Pierwsza z nich zaplanowana jest na kwiecień (nowe karty). W maju ukaże się natomiast aktualizacja usprawniająca m.in. balans rozgrywki.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że sześć miesięcy to sporo czasu, ale wraz z zakończeniem projektu Homecoming, dobiegną również końca beta testy Gwinta. W tym samym czasie swoją premierę będzie mieć także Wojna Krwi. Wiedzcie, że projekt Homecoming nie wpłynie na stan Waszych kolekcji" – dodał przedstawiciel dewelopera.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)