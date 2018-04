InventionMed chce przejść na rynek główny na przełomie 2018: 2019 r.



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - InventionMed zakłada przejście na rynek główny GPW w 2018/2019 r., by zdobyć dostęp do szerszego grona inwestorów, ale nie zakłada emisji akcji. W realizowanym projekcie TutorDerm pierwsze przychody z komercjalizacji pojawią się w 2020 roku, a najpóźniej w 2021 roku planowane jest osiągnięcie progu rentowności, poinformował ISBnews prezes Tomasz Kierul.

"Chcemy przede wszystkim uzyskać dostęp do szerszego grona inwestorów i być bardziej wiarygodni - również dla partnerów z zagranicy. Nie zakładamy emisji akcji, bo środki, które mamy - 8 mln zł wystarczą nam, aby wprowadzić na rynek nasze urządzenia" - powiedział prezes w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że obecnie spółka nie poszukuje finansowania - posiada środki pozwalające na pełne finansowanie realizowanych projektów. Dodatkowo InventionMed zamierza aplikować o dofinansowanie z funduszy unijnych na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną.

"Jeśli w przyszłości któryś z głównych akcjonariuszy zdecyduje, że chce zmniejszyć swój udział, a np. PFR byłby zainteresowany wejściem kapitałowym do spółki, to oczywiście bylibyśmy tym zainteresowani" - powiedział prezes.

InventionMed tworzy symulatory medyczne w technologii wirtualnej rzeczywistości. Aktualnie pracuje nad opracowaniem symulatora medycznego dla potrzeb edukacji z dziedziny dermatologii klinicznej i estetycznej wykorzystującego technologię wirtualnej rzeczywistości oraz nowatorskiej, przełomowej koncepcji podwójnej immersji.

Spółka zakłada, że masowa sprzedaż urządzenia TutoDerm rozpocznie się w I kw. 2020 r., zaś na rynkach zagranicznych w IV kw. 2020 r. Pierwsze przychody z komercjalizacji pojawią się w 2020 roku.

"Nasz model biznesowy zakłada sprzedaż urządzenia tak, jak to robią duże koncerny na świecie - klienci, którzy płacą abonament będą też mogli wdrażać nasze kolejne aktualizacje. Ale przychody mogą pojawić się już na etapie pilotażu. Chcemy wynajmować wersję demo naszego urządzenia. Rozmawiamy już na ten temat z kilkoma uniwersytetami i jednostkami medycznymi w Polsce. Celem jest szkolenie studentów, którzy po zapoznaniu się z nim, w przyszłości, będą mogli we własnej praktyce korzystać z niego. Będzie ono tańsze od zachodniego rzeczywistego sprzętu medycznego i co ważna, umożliwi symulacje wielu procedur, urządzeń na jednym sprzęcie" - podkreślił.

Prezes zaznaczył, że w Polsce szansą na sprzedaż urządzenia mogą być Centra Symulacji Medycznych. Program Ministerstwa Zdrowia zakłada bowiem wielomilionowe finansowanie edukacji personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych) w oparciu o najnowsze techniki kształcenia.

Zależy nam, by nasze urządzenie za kilka lat stało koło fantomów i było naturalnym sprzętem do nauki na uniwersytetach medycznych, dodał.

Prezes wskazał, że światowy rynek rozwiązań VR i AR w medycynie rośnie średnio w tempie 29% rocznie, zaś wartość rynku zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej prognozowana jest na 43,9 mld USD w 2025 roku.

"W Polsce rynek dopiero raczkuje. My w strategii skupiamy się w pierwszej kolejności na Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Później - w 2021 roku to będzie bogata część Azji - Malezja, Tajwan, Japonia, a także Chiny i Korea Południowa. Tu chcemy docelowo sprzedawać" - powiedział.

Spółka zakłada, że osiągnięcie poziom 30% udziału przychodów ze sprzedaży zagranicznej na koniec 2020 r. na rynkach zagranicznych.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

Agnieszka Morawiecka

ISBnews