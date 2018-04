„Największa państwowa spółka energetyczna z Serbii – Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (JP EPS) zdecydowała się na uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta, opartego o platformę Asseco – AUMS Digital. Tym samym Asseco po raz pierwszy wdroży ją w zagranicznej spółce z sektora utilities" - powiedział Wiza podczas konferencji.



„Głównym zadaniem AUMS Digital jest integracja produktów spółek energetycznych z usługami zewnętrznych partnerów, także spoza branży energetycznej. Zapewnia im to wzrost sprzedaży oraz daje możliwość rozszerzenia oferty. Warto podkreślić, że AUMS Digital to platforma w pełni otwarta, która może być rozwijana samodzielnie przez klientów i innych dostawców, ponieważ kod źródłowy stosowanych w niej miniaplikacji jest dostępny i w pełni udokumentowany" – powiedział dyrektor pionu energetyki i gazownictwa, Asseco Poland Tomasz Bendlewski.



Asseco AUMS Digital pozwala firmom energetycznym na realizację strategii omnikanałowej i oferowanie ich klientom produktów oraz usług poprzez różne kanały kontaktu oraz włączenie ich w proces obsługi, a dzięki temu optymalizowanie i automatyzację wielu innych procesów. To wszystko finalnie przekłada się na większą efektywność działania całego przedsiębiorstwa.



Kontrakt w Serbii to już kolejne zagraniczne wdrożenie Asseco w sektorze energetycznym. Wcześniej firma zrealizowała projekt w Etiopii, gdzie dostarczyła kompleksowy system informatyczny do zarządzania danymi odczytowymi, oparty o Asseco Utility Management Solutions (AUMS) w Etiopii. Było to największe wdrożenie IT, kiedykolwiek prowadzone przez polską firmę w Afryce, które zostało zrealizowane we współpracy z etiopską rządową agencją Information Network Security Agency (INSA).



Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).