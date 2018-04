Źródło: Bloomberg

Gdy chłodniejsze regiony stają się cieplejsze, a ciepłe – jeszcze cieplejsze, miliony osób zatrudnionych w rolnictwie i rybołówstwie będą zmuszone do rewolucyjnych zmian w zakresie tego, co wytwarzają. To z kolei oznacza zmianę tego, co jemy oraz tego, za ile i od kogo kupujemy naszą żywność. Wielka transformacja w rolnictwie będzie miała swoich wielkich przegranych i wielkich wygranych.