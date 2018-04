Mieszkający w angielskim Leicestershire Gamble jako 15-latek, włamując się do komputerów FBI i CIA, w ciągu kilku miesięcy uzyskał dostęp m.in. do tajnych materiałów dotyczących operacji w Afganistanie i Iranie oraz do danych agentów. Miał także dostęp do prywatnych urządzeń najwyższych amerykańskich urzędników, m.in. ówczesnego dyrektora CIA i legendy amerykańskiego wywiadu Johna Brennana. Potrafił nawet wysłać wiadomość o treści "Jesteś mój" na ekran domowego telewizora Jeha Johnsona, który wówczas był sekretarzem bezpieczeństwa krajowego USA.

Wykradzione tajne informacje Gamble zamieszczał na Twitterze i Wikileaks. Wpadł w lutym 2017 roku. Według prokuratury jego działania miały na celu wspieranie Palestyńczyków i były motywowane "śmiercią niewinnych cywilów". (PAP)