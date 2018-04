Sprzedaż miedzi KGHM spadła o 12% r: r do 133,4 tys. ton w I kw. 2018 r.



Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Sprzedaż miedzi w Grupie KGHM spadła o 12% r/r do 133,4 tys. ton w I kw. 2018 r., podała spółka. W tym czasie sprzedaż srebra spadła o 16% r/r do 212,6 ton, TPM (Total Precious Metals, suma metali szlachetnych: złota, platyny i palladu) - o 25% do 39,1 tys. troz, a molibdenu wzrosła o 55% do 4,1 mln funtów.

Wyniki produkcyjne grupy KGHM w I kwartale 2018 r. były natomiast następujące:

- produkcja miedzi płatnej wyniosła 143 tys. ton i była niższa o 19 tys. ton (-12%), odzwierciedlając głównie niższą produkcję w KGHM Polska Miedź S.A. z uwagi na odkładanie zapasu półfabrykatów (miedź anodowa) na wsad do produkcji miedzi elektrolitycznej (faza rafinacyjna) w okresie postoju remontowego instalacji przetopu koncentratów HMG II w II kwartale br. Produkcja zagraniczna miedzi płatnej jest na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku: wzrost produkcji zanotowała przede wszystkim kopalnia Robinson (+37%) dzięki wyższej zawartości miedzi w rudzie oraz wyższych uzysków w procesie flotacji, a spadek kopalnia Sierra Gorda (-14%) głównie z powodu niższej zawartości metalu w eksploatowanej rudzie;

- produkcja srebra wyniosła 243 tony i była niższa o 55 ton (-18%), przede wszystkim w KGHM Polska Miedź S.A., z uwagi na opisany powyżej proces tworzenia zapasu miedzi anodowej do wykorzystania w okresie postoju HMG II;

- produkcja TPM wyniosła 39 tys. uncji trojańskich (troz) i była niższa o 16 tys. uncji trojańskich (-29%), głównie w efekcie niższego wolumenu przerobu wsadów obcych w hutach KGHM Polska Miedź S.A. Jednocześnie w KGHM International zanotowano 9% wzrost produkcji w związku z lepszą jakością przerabianej rudy w kopalni Robinson;

- produkcja molibdenu w grupie wyniosła 4 mln funtów i była niższa o 0,8 mln funtów (-17%), ze względu na niższe zawartości molibdenu w wydobytej rudzie w kopalni Sierra Gorda, podano w komunikacie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)