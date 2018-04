Paris Polish Forum: 'Cyfrowe talenty' trudno utrzymać nawet renomowanym bankom



Paryż, 23.04.2018 (ISBnews) - Polskie instytucje pozyskują młodych specjalistów z dziedzin nowych technologii i przy ich udziale odnoszą sukcesy, doceniane nawet w skali globalnej, obawiają się jednak, czy w dłuższej perspektywie uda się utrzymać "cyfrowe talenty", wynika z wypowiedzi przedstawicieli PKO Banku Polskiego i BGŻ BNP Paribas podczas Paris Polish Forum. Agencja ISBnews była partnerem tego wydarzenia.

"Nasz zespół złożony z młodych ludzi przygotował iPKO, które otrzymało nagrodę za najlepszą aplikację mobilną na świecie. A średnia wieku w tym 70-osobowym zespole to 31 lat. Cały czas poszukujemy ludzi zmotywowanych, którzy mają gen przedsiębiorczości. Co roku rekrutujemy wiele osób do IT, big data" - powiedział wiceprezes PKO BP Jan E. Rościszewski podczas Forum, zorganizowanego na paryskim SciencesPo przez organizację polskich studentów tej uczelni i the Boston Consulting Group (BCG).

Także wiceprezes Banku BGŻ BNP Paribas Daniel Astraud podkreślał, że jego bank także zatrudnia młodych ludzi do projektów związanych z technologiami. "Tworzymy stanowiska pracy, jakie do tej pory nie istniały" - wskazał.

Zwrócił jednocześnie uwagę na nowy rodzaj trudności związanych z rekrutacją.

"Trudność sprawia znalezienie osób, które rozumieją, jak powinno wyglądać zarządzanie projektami, które pozwolą stawić czoło przyszłości branży. Trzeba też czasem szukać sposobów, by zatrzymać w banku członków zespołu, którzy wykonali dla nas kilka projektów i chcą szukać nowych wyzwań" - powiedział.

Jannis Koasidis z działu Global Digital Strategy w Bayer Consumer Health zwrócił uwagę, że polskie firmy, w tym w szczególności banki, udowodniły, że potrafią sobie radzić z nowoczesnymi trendami, a "cyfryzacja przestała być nowością, stała się sposobem, w jaki komunikujemy się i pracujemy".

"Dla tradycyjnych wielkich firm jest tylko jedna droga: Rekrutować ludzi z kompetencjami cyfrowymi. Zatrzymanie ich w firmie na dłużej - to już inna historia" - podsumował Koasidis.

(ISBnews)