Neumann był pytany w TVN24 o informacje medialne, że protestujący w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych domagają się dymisji Rafalskiej z funkcji minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

"To byłby gest rządu, który przyznałby się, że przez te 2,5 roku sprawę tych osób (opiekunów niepełnosprawnych) zostawił nierozwiązaną. Przychodząc do rządu mieli wszystko przygotowane, łącznie z pieniędzmi. Minister Rafalska przychodząc do rządu miała te pieniądze w budżecie i zrobiła wszystko, by ich nie wydać" - powiedział szef klubu PO.

Mówił, że w związku z tym nie dziwi się frustracji protestujących.

Dopytywany, czy w tej sytuacji do dymisji Rafalskiej powinno dojść, odpowiedział, że "absolutnie tak". Na pytanie, czy będzie wniosek o wotum nieufności, Neumann powiedział: "Będziemy o tym rozmawiać, będziemy też rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi. Ja liczę, że uda się ten problem rozwiązać poza polityką".

Neumann podkreślał, że chciałby, aby protest w Sejmie zakończył się jak najszybciej.

"Myśmy w 2014 roku problem opiekunów rozwiązali. W 2015 roku w projekcie budżetu przygotowanym na 2016 było zagwarantowane 600 mln zł dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych i te pieniądze były przygotowane. Były w budżecie właśnie po to, żeby ten wyrok TK i to porozumienie, które Tusk w Sejmie z opiekunami osób niepełnosprawnych zawarł, zrealizować" - powiedział szef klubu PO.

"Uważam, że dzisiaj PiS powinien przeprosić, że w 2016 roku skasował z budżetu te pieniądze. Nie dał tym osobom tych podwyższonych świadczeń. One były zagwarantowane i zostały przez PiS zablokowane – dodał Neumann.

Pytany, czy PO poprze przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego pomysł podatku dla najbogatszych, zaprzeczył. "To niestety dość obrzydliwy pomysł Morawieckiego i tego układu rządzącego, który wykorzystując sprawę protestu osób niepełnosprawnych, chce nałożyć na Polaków kolejny podatek. Ja im mówię wprost: wystarczy nie kraść, niech przestaną kraść i wtedy starczy na osoby niepełnosprawne" – mówił.

"Jeśli premier Morawiecki jednego dnia potrafi powiedzieć, że są pieniądze na dodatkowe świadczenia socjalne, na granty dla różnych grup społecznych, a po tygodniu mówi, że nie ma dla niepełnosprawnych 600 mln zł i trzeba nałożyć nowy podatek, dla mnie to jest oszustwem. Albo kłamał wcześniej, albo kłamie teraz" - dodał Neumann.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów; klub PO liczy 136 posłów.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz z podopiecznymi protestują w Sejmie od 18 kwietnia. Domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego; dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.

Drugi to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

W piątek z protestującymi w Sejmie rodzicami osób niepełnosprawnych i ich podopiecznymi spotkał się prezydent Andrzej Duda, a później premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Minister spotkała się z rodzicami osób niepełnosprawnych także w niedzielę wieczorem.

Szef rządu zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Złożyłaby się na niego danina, pochodząca od osób najlepiej zarabiających. Premier zadeklarował ponadto, że rząd postara się, by jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Odnosząc się do tych zapowiedzi Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych mówiła w ubiegłym tygodniu, że to co zaproponował premier Morawiecki to nie są żadne propozycje. Jak podkreśliła, nie można przychodzić i mówić, że się komuś zabierze, żeby komuś dać.