Atal wprowadził do oferty 106 lokali w Rezydencji Chwaliszewo w Poznaniu



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż 98 mieszkań oraz 8 lokali usługowych w poznańskiej inwestycji Rezydencja Chwaliszewo, poinformowała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji to II kw. 2020 r.

"Rezydencja Chwaliszewo to unikatowy na skalę całego Poznania projekt. Powstaje w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji – w samym sercu miasta, w pobliżu Starego Rynku i jednocześnie tuż nad brzegiem Warty. Nowoczesny apartamentowiec z lokalami o wysokim standardzie i z widokiem na rzekę został zaprojektowany z myślą o osobach, które miejski styl życia cenią na równi z bliskością natury. To trzecia poznańska inwestycja Atalu, jednak w planach mamy kolejne projekty z różnych segmentów rynku deweloperskiego" – powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

W pięciopiętrowym budynku powstanie 98 apartamentów. Zaprojektowano lokale o szerokiej gamie metraży – od 35,22 do 151,69 m2 – oraz układach od jednego do pięciu pokoi. Na parterze budynku wydzielono także przestrzeń na 8 lokali usługowych – o metrażach od 106,44 do 265,42 m2, podano także.

Cena za m2 zaczyna się od 8 300 zł brutto.

Planowany termin oddania do użytkowania Rezydencji Chwaliszewo to II kw. 2020 r., podano także.

"Na poznańskie portfolio dewelopera - poza Rezydencją Chwaliszewo - składają się jeszcze dwie inwestycje. Kilka ostatnich mieszkań dostępnych jest w Atal Malta. [...] Obecnie trwa także sprzedaż mieszkań z I etapu inwestycji Apartamenty Milczańska" - przypomniano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)