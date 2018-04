Mennica Polska spodziewa wkrótce decyzji o WZ dla 5 budynków w 'Jagiellońskiej'



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Mennica Polska spodziewa się, że "lada dzień" otrzyma decyzje o warunkach zabudowy (WZ) dla 5 kolejnych budynków w projekcie "Jagiellońska", poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki.

"Spodziewamy się, że lada dzień otrzymamy 'wuzetkę' dla kolejnych 5 budynków w projekcie 'Jagiellońska'. Jest to dla nas istotne, gdyż zamkniemy tym samym projekt całego kwartału. W lipcu spodziewamy się otrzymania pozwolenia na budowę i rozpoczniemy działania marketingowe. Wszystko wskazuje też na to, że równolegle otrzymamy 'wuzetkę' dla całego projektu, co będzie pewnym przełomem" - powiedział Zambrzycki podczas konferencji prasowej.

Projekt "Jagiellońska" jest realizowany na działce 276 tys. m2, przy potencjalnej o powierzchni mieszkań wynoszących 230 tys. m2.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)