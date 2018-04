Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 67,93 USD - niżej o 17 centów.

Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie tanieje o 33 centy do 74,31 USD za baryłkę.

Na giełdzie paliw w Szanghaju ropa w dostawach na IX zyskuje 0,6 proc. do 444,2 juanów za baryłkę, po zwyżce w ub. tygodniu o 1,7 proc., a w kwietniu o 5,7 proc.

Prezydent Iranu Hasan Rowhani wykluczył zmiany w porozumieniu z 2015 r. ws. irańskiego programu nuklearnego. Takie stanowisko Rowhani przekazał w niedzielę w rozmowie telefonicznej prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi.

"Porozumienie nuklearne nie podlega ponownym negocjacjom i irańskie zobowiązania nie będą wykraczały poza tę umowę" - oświadczył Rowhani i określił porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego jako "konstruktywne" nie tylko dla pokoju w regionie, lecz także jako podstawa zaufania między Zachodem a Iranem.

O porozumieniu w sprawie programu nuklearnego Iranu Macron rozmawiał wcześniej w niedzielę z premier W. Brytanii Theresą May i kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Troje polityków uznało, że porozumienie to najlepszy sposób na powstrzymanie Teheranu przed wejściem w posiadanie broni nuklearnej.

Przywódcy ci są zgodni, że porozumienie z Iranem może zostać poszerzone, aby obejmowało takie dziedziny, jak rakiety balistyczne, a także kwestię postępowania po wygaśnięciu umowy oraz kwestię destabilizującej działalności Iranu w regionie.

May, Macron i Merkel zobowiązali się kontynuować ścisłą współpracę między sobą i ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie podejścia do wyzwań, jakie stanowi Iran, łącznie z kwestiami, które mogą być przedmiotem nowego porozumienia - poinformowała kancelaria May.

Prezydent USA Donald Trump ma w przyszłym miesiącu zdecydować, czy przywrócić amerykańskie sankcje wobec Iranu. Trump krytykuje porozumienie z Iranem z 2015 roku.

Celem zawartej w lipcu 2015 roku umowy między sześcioma mocarstwami (Niemcy, Chiny, USA, Francja, Wielka Brytania i Rosja), a Iranem jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za zniesienie sankcji.

"Możemy mieć wahania cen ropy, bo na rynkach będzie się utrzymywać niepewność niezależnie od tego czy Donald Trump wycofa się z porozumienia nuklearnego" - ocenia Vincent Hwang, analityk rynków towarowych w NH Investment & Securities Co. w Seulu.

"Ceny surowca wzrosły, gdy zwiększyło się w tym miesiącu ryzyko geopolityczne wokół USA i Bliskiego Wschodu. Do tego OPEC i jego sojusznicy, w tym Rosja, tną dostawy ropy" - dodaje.

Ropa WTI w ub. tygodniu staniała o 0,4 proc., ale w kończącym się miesiącu zyskała 4,6 proc.