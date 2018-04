W oświadczeniu podkreślono, że od początku budowy w ubiegłym roku położono 1 161 km gazociągu.

Pierwszą nitką gazociągu popłynąć ma gaz z Rosji na potrzeby wewnętrzne Turcji. Drugą nitkę Rosja chciałaby przeznaczyć do eksportu surowca do krajów leżących na południu Unii Europejskiej, m.in. do Grecji, Bułgarii i Włoch.

Projekt Tureckiego Potoku zakłada ułożenie na dnie Morza Czarnego dwóch nitek gazociągu, z których każda będzie miała przepustowość 15,75 mld metrów sześciennych rocznie.

