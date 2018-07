Ministerstwo rodziny zaleca ostrożność i przestrzega przed oszustami. "Ci bowiem mogą podszywać się pod instytucję gminną lub powiatową, wysyłając wiadomości mailowe z linkiem lub prośbą o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu świadczenia lub kliknięcia w link" - podkreślił resort.

MRPiPS przypomina, że realizatorzy programu nie wysyłają wiadomości. "Instytucja gminna lub powiatowa realizująca świadczenie dobry start nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link" - zwrócono uwagę.

Resort zaznaczył, że osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. "Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu" - napisano.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Bartosz Marczuk poinformował w poniedziałek, że złożono już ponad 100 tys. wniosków o wypłatę 300 zł z programu.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci.

Od 1 lipca można również składać wnioski online o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy. Jak poinformowało MRPiPS, złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

Świadczenia z programu "Dobry start" mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu "500 plus". Nie przysługują jednak "z urzędu". Termin składania wniosków upływa 30 listopada. "Jeżeli złożymy wnioski wcześniej, mamy szansę na to, że otrzymamy te pieniądze znacznie wcześniej" - zaznaczyła minister.