Krzysztof Cetnar powołany na CFO w spółce Hollywood



Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Krzysztof Cetnar został powołany na członka zarządu Hollywood na stanowisko CFO od lipca br. podała spółka. Zastąpił on Tomasza Mika, który do końca czerwca br. pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych.

"Wnoszę do Grupy Hollywood wiedzę i doświadczenia zawodowe, w tym w zakresie finansów przedsiębiorstwa i finansowania rozwoju biznesu, jak również w zakresie specyfiki działalności podmiotów przemysłowych oraz medycznych, stanowiących w naturalny sposób dominującą grupę klientów Grupy Hollywood - powiedział CFO Grupy Hollywood Krzysztof Cetnar, cytowany w komunikacie.

Krzysztof Cetnar pełnił funkcje m.in. wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych w PKN Orlen, członka zarządu ds. finansowych w Zakładach Chemicznych Alwernia, dyrektora inwestycyjnego i dyrektora generalnego Biura Maklerskiego Certus, członka zarządu ds. finansowych w Commercial Union PTE BPH CU WBK (Grupa Aviva), prezesa Carolina Medical Center czy wiceprezesa ds. finansowych w spółce Polimex-Mostostal. Był członkiem rad nadzorczych m.in. spółek Hyper Hygienics, Naftoremont - Naftobudowa, Unibep, Genomed, podano także.

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (fizyka), programu MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i University of Teesside (Wlk. Brytania) oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Ma licencję maklera papierów wartościowych, licencję doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowy dyplom ACCA w zakresie międzynarodowego raportowania finansowego.

Grupa Hollywood to największa sieć pralni przemysłowych w Polsce, która rozpoczęła także ekspansję zagraniczną (Niemcy). Jest obecna w trzech segmentach rynku - szpitalnym, HoReCa oraz odzieży roboczej. Spółka była notowana na NewConnect od 2014 r. Przeniosła się na rynek główny GPW na ostatniej sesji w 2017 r.

(ISBnews)