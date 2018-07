Umowa między CAF i Solarisem została zawarta w poniedziałek i - jak podała spółka z podpoznańskiego Bolechowa - pozwala firmie CAF na dalsze negocjowanie szczegółów transakcji z Solarisem. Polska firma nie podaje na razie bliższych szczegółów dotyczących transakcji. Szersze informacje mają być znane w najbliższych tygodniach. Jak podaje Transport-publiczny.pl, CAF przyznaje, że chce kupić 100 proc. akcji polskiej spółki. Transakcja przejęcia udziałów ma się zakończyć do września tego roku. Hiszpanie szacują, że Solaris jest wart ponad 300 mln zł, choć dokładna wycena spółki będzie dopiero ustalana.

"Trwający od kilku miesięcy proces poszukiwania inwestora dla Solarisa wszedł w nowy etap. Połączenie potencjałów obu firm, to ważny krok w realizacji planu, który zakłada wypracowanie wiodącej pozycji w Europie w zakresie zrównoważonych miejskich systemów mobilności" – podał we wtorek rano Solaris w komunikacie.

CAF to hiszpański producent notowany na hiszpańskiej giełdzie. Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem, produkcją, utrzymaniem i dostawą taboru kolejowego oraz pojazdów szynowych. W obszarze jego aktywności leżą także najnowsze rozwiązania dla transportu miejskiego w tym e-mobilność. Produkty grupy CAF operują na całym świecie m.in.: w Europie, USA, Ameryce Południowej, Azji oraz w krajach Afryki Północnej.

"W procesie rozmów z potencjalnymi inwestorami, rozpatrywałam oferty zarówno z rynku polskiego jak i innych krajów. Jestem przekonana, że wybierając CAF jako inwestora dla Solarisa, zapewniona zostanie obiecująca przyszłość dla marki, jej klientów i pracowników" - powiedziała Solange Olszewska, prezes zarządu Solaris Bus & Coach.

"Uważam, że CAF ma właściwą wizję rozwoju dla spółki i będzie w stanie rozwinąć potencjał Solarisa na skalę globalną. Umowa podpisana z inwestorem jest w pełni zgodna ze wszystkim, co osiągnęliśmy od momentu założenia firmy 22 lata temu i pozwoli Solarisowi wejść na wyższy poziom rozwoju" – dodała.

Andres Arizkorreta, prezes i dyrektor generalny CAF powiedział, że inwestycja w Solarisa "jest potwierdzeniem realizacji naszej wizji wzrostu i otwiera nowe, strategiczne rynki dla CAF".

"Razem z Solarisem stworzymy lidera w zakresie rozwiązań miejskiej mobilności wykraczających poza pojazdy szynowe, szczególnie w segmencie elektromobilności. Chcemy nadal wykorzystywać i rozwijać markę Solaris, a także zachować jej polski charakter" - powiedział.

"Połączenie know-how obu firm w zakresie produkcji, projektowania, technologii i usług, jak również innowacyjność i doświadczenie Solarisa w produkcji autobusów, pozwolą nam lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów, jednocześnie tworząc wartość dla akcjonariuszy" – dodał Arizkorreta.

Solaris Bus & Coach to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, trolejbusów i tramwajów. Firma została założona w 1996 roku, przez Solange i Krzysztofa Olszewskich. Do tej pory producent dostarczył do 32 państw na świecie ponad 16 tys. pojazdów. Są to zarówno autobusy miejskie z tradycyjnym napędem spalinowym, jak również pojazdy z napędem alternatywnym w tym: autobusy hybrydowe, elektryczne, z wodorowym ogniwem paliwowym i na CNG.

Solaris jest także największym w Europie producentem trolejbusów. W 2017 r. firma dostarczyła do swoich klientów rekordową liczbę 1397 autobusów, zajmując w tym segmencie czwarte miejsce na europejskim rynku producentów autobusów miejskich. W ub. roku zajęła także pozycję europejskiego lidera na rynku autobusów elektrycznych.

Produkcja firmy prowadzona jest w czterech fabrykach w Wielkopolsce. W Środzie Wielkopolskiej znajdują się dwie spawalnie, gdzie wytwarzane są nadwozia autobusów i tramwajów. Montaż pojazdów szynowych odbywa się w Poznaniu, a autobusy produkowane są w Bolechowie, gdzie mieści się centrala firmy.

Spółka zatrudnia ponad 2,3 tys. osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.

Miliard złotych i Solaris zmieni właściciela. W czyje ręce trafi polska spółka?