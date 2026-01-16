Pisał jedno, mówi drugie. To kolejny dyplomata-ignorant

W marcu Landry ma udać się na Grenlandię. – Prezydent jest poważny. Myślę, że określił swoje warunki. Powiedział Danii, czego chce, a teraz chodzi o to, by sekretarz stanu Marco Rubio i wiceprezydent J.D. Vance zawarli deal – oświadczył wysłannik Trumpa w wywiadzie dla telewizji Fox News.

Reklama

Reklama

Tygodnik "The Economist" podkreślił na początku stycznia, że wyznaczony w grudniu na specjalnego wysłannika ds. Grenlandii Landry jest całkowicie niezorientowany w polityce zagranicznej.

Sam gubernator 21 grudnia napisał w serwisach społecznościowych, że będzie pracował na rzecz "włączenia Grenlandii do USA".

Nie ma się co dziwić, że szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen wezwał ambasadora USA w związku z powołaniem Landry’ego przez Trumpa na specjalnego wysłannika ds. Grenlandii.

Landry to ultrakonserwatysta. Walczy z "seksualizacją dzieci"

Jeff Landry ma opinię skrajnego konserwatysty. Wsławił się walką z nauczycielami i bibliotekarzami, którzy wypożyczają książki rzekomo "seksualizujące dzieci". Niedawno podpisał ustawę, na mocy której Luizjana ma być pierwszym stanem, w którym wejdzie w życie obowiązek wywieszania dziesięciu przykazań we wszystkich szkołach i college'ach.

Organizacje broniące praw obywatelskich oprotestowały ustawę już na etapie projektu i zaskarżyły nowe przepisy do sądu, który na razie zablokował ich wdrażanie.