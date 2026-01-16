Popularna „Zośka”, czyli Zachodnia Obwodnica Szczecina wkrótce przestanie istnieć jedynie na papierze. W piątek 16 stycznia przy przyszłym węźle, podpisano umowę na budowę 13,6 km trasy. Obwodnica to formalnie droga ekspresowa S6, a wspomniany odcinek połączy Kołbaskowo i Dołuje będąc pierwszym z trzech zaplanowanych.

Kiedy powstanie pierwszy odcinek obwodnicy?

Nowa trasa ma odciążyć południową obwodnicę (A6) która w miesiącach letnich bywa zakorkowana. „Zośka” pozwoli na okrążenie Szczecina od zachodu i północy, a w przyszłości połączy się z S3 i S6 w okolicy Goleniowa.

Po podpisaniu mowy, wykonawca – firma PORR S.A. – ma dziesięć miesięcy na prace projektowe. Przygotowawcze prace w terenie mogą rozpocząć się jeszcze podczas projektowania, ponieważ odcinek ma już prawomocne pozwolenie na budowę. GDDKiA szacuje, że pierwsza łopata zostanie wbita „w najbliższych miesiącach”.

Zakończenie budowy przewidziane jest na 2029 roku. Koszt prac to 776,8 zł.

Przebieg zachodniej obwodnicy

Pierwszy odcinek zostanie „wpięty” do autostrady A6 na węźle Kołbaskowo (Szczecin-Zachód), który budowany jest już – w ramach innego zadania – przez Budimex. Tam prace zakończą się w 2028 roku. Następnie nowa droga, to już zadanie PORR, przejdzie na północ wiaduktem nad linią kolejową Berlin – Szczecin. Dalej zaplanowano pierwszy z dwóch węzeł: Będargowo.

- Następnie S6 przebiegnie nad linią kolejową Szczecin – Stobno Szczecińskie. Będzie tu estakada o długości 284 m – najdłuższy obiekt mostowy na całej ZOS. S6 między Dołujami i Skarbimierzycami przejdzie wiaduktem nad obecną DK10. Węzeł drogowy Dołuje powstanie 900 m na północ od DK10 i będzie łączył S6 z obwodnicą Mierzyna w ciągu DK10, która będzie budowana równolegle z ZOS przez GDDKiA i Miasto Szczecin – wylicza GDDKiA.

Co z pozostałymi odcinkami? Tunel utknął w sądzie

Pod koniec października ubiegłego roku GDDKiA wybrała wykonawców dla trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Jednak tylko w przypadku opisanego powyżej udało się podpisać umowę. Dwa kolejne (Dołuje-Police i Police-Goleniów) „utknęły” w KIO, ze względu na odwołania wykonawców.

Szczególnie ciekawie prezentuje się fragment Police-Goleniów o długości 23 km z najdłuższym w Polsce tunelem drogowym (5 km). Inwestycja o tyle trudna, że droga będzie musiała zejść bardzo nisko ze względu na tor wodny statków na Odrze. GDDKiA w przetargu wybrała firmę NDI w konsorcjum z turecką Dogus Insaat ve Ticaret oferującą 5,3 mld zł. Pozostali statuujący odwołali się od wyników, kwestionując m.in. udział tzw. państw trzecich – czyli firmy tureckiej.