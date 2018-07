Feerum przyspiesza prace w Tanzanii, montaż silosów ruszy jesienią



Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Feerum przyśpiesza prace związane z budową kompleksów silosów zbożowych w Tanzanii, podała spółka. Firma otrzymała w ostatnich dniach kolejną część płatności, tym razem na kwotę 6,6 mln USD, czyli 24,5 mln zł. Montaż pierwszych silosów planowany jest na jesień.

"Feerum wybuduje w Tanzanii łącznie pięć kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz zrewitalizuje istniejące magazyny. Łączna wartość umowy zawartej z National Food Reserve Agency (NFRA) wynosi 33,14 mln USD. Wcześniej, w lutym 2018 roku, spółka otrzymała blisko 5 mln USD zaliczki na realizację tego zadania. Oznacza to, że na konto Feerum trafiło już ok. 35% całej kwoty" - czytamy w komunikacie.

Firma zakończyła prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem terenów pod budowę. Od kwietnia bieżącego roku przeprowadziła szeroki zakres prac związany m.in. z grodzeniem wszystkich placów budów, przyłączeniem wody i energii do celów budowlanych oraz budową wioski socjalno-biurowej dla pracowników NFRA. Na przełomie maja i czerwca zorganizowane zostało zaplecze mieszkalne dla pracowników Feerum, tymczasowe składy cementu oraz stanowiska pracy do przygotowania elementów stalowych i ciesielskich, podano także.

"Do tej pory wyprodukowaliśmy około 60% i zrealizowaliśmy ponad 48% dostaw w zakresie maszyn i urządzeń kompleksów. Otrzymaliśmy też pierwsze płatności. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem przewidzianym w kontrakcie z NFRA. Nasz ambitny plan budowy nowoczesnych silosów zbożowych ponad 11 tys. kilometrów od Polski właśnie się realizuje" - poinformował prezes Daniel Janusz, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapisami umowy z NFRA, Feerum powinno zrealizować pięć tanzańskich inwestycji w ciągu 18 miesięcy od momentu uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń. Prace projektowe zostały zakończone w lutym. Spółka posiada już pozwolenia na budowę dla wszystkich lokalizacji.

"Jesteśmy w pełnej gotowości do rozpoczęcia prac fundamentowych. Obecnie na każdej z budów pracuje od 10 do 15 osób, po rozpoczęciu robót żelbetowych liczba ta wzrośnie nawet do 50 osób w jednej lokalizacji. Planujemy zrealizować montaż pierwszych silosów jesienią" - podkreślił dyrektor budowlany oddziału Feerum w Tanzanii Remigiusz Starczewski, cytowany w komunikacie.

Łącznie w 51 silosach będzie można zmagazynować ponad 190 tys. m3 ziarna. To strategiczna inwestycja z punktu widzenia rządu tanzańskiego. Obecnie 40% wyprodukowanej w Afryce żywności marnuje się z powodu złych metod zbioru oraz przechowywania. Tymczasem szacuje się, że zapotrzebowanie na zboże na tym kontynencie wzrośnie do 2050 roku o ponad 330%, podano w informacji.

Tanzański oddział firmy, Feerum Tanzania Branch, jest zarejestrowany i prowadzony zgodnie z prawem tanzańskim. Uzyskał wszystkie wymagane licencje i zezwolenia. Oddziałem zarządza lokalny menadżer nadzorowany na miejscu przez dyrektora ds. rynków afrykańskich, podsumowano w informacji.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.

(ISBnews)