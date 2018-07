W czerwcu, na kilka miesięcy przed wyborami do władz lokalnych, 71 proc. ankietowanych zadeklarowało, że się nimi interesuje się, z czego 24 proc. - "bardzo", a 47 proc. w sposób umiarkowany. 28 proc. respondentów wykazało brak zainteresowania głosowaniem, spośród czego 11 proc. zupełnie się tym nie interesuje. Zdania na ten temat nie wyraziło 1 proc. pytanych.

W porównaniu z majowym sondażem zainteresowanie wyborami niemal nie uległo zmianie - nadal wynosi 71 proc. Zwiększył się natomiast o 3 punkty procentowe odsetek osób bardzo zainteresowanych, a także - również o 3 punkty - osób zupełnie nie zainteresowanych.

W czerwcu udział w głosowaniu podczas wyborów samorządowych zapowiedziało 73 proc. respondentów, z czego 56 proc. jest tego pewnych. 15 proc. nie zamierza wziąć udziału w głosowaniu, w tym 9 proc. - "na pewno". 12 proc. ankietowanych nie zdecydowało jeszcze, czy pójdzie do wyborów.

W zestawieniu z minionym miesiącem odsetek osób deklarujących udanie się na wybory spadł o 2 punkty procentowe. Także o 2 punkty wzrosła grupa ankietowanych, która nie zamierza wziąć udziału w głosowaniu. Liczba osób niezdecydowanych nie zmieniła się w stosunku do sondażu majowego.

Zgodnie w wynikami czerwcowego badania, największe poparcie w wyborach do sejmików wojewódzkich uzyskałby komitet wyborczy PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem). Oddanie głosu na kandydatów Zjednoczonej Prawicy zapowiedziało 32 proc. osób deklarujących udział w wyborach samorządowych, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż w ubiegłym miesiącu. Koalicja PO i Nowoczesnej cieszy się takim samym jak w maju poparciem - 16 proc. badanych.

O 1 punkt procentowy (do 8 proc.) wzrosło poparcie dla komitetu Kukiz'15. 7 proc. ankietowanych opowiedziało się za kandydatami Polskiego Stronnictwa Ludowego - to o 3 punkty więcej w porównaniu do poprzedniego sondażu. Do 4 proc., czyli o 2 punkty procentowe, zmalało poparcie dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a o 1 punkt (do 2 proc.) wzrosło poparcie dla partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Na Partię Razem - tak jak w ubiegłym miesiącu - głos oddałby 1 proc. ankietowanych.

7 proc. badanych, czyli o 2 punkty procentowe więcej niż poprzednio, zadeklarowało oddanie głosu w wyborach do sejmików na inny niż wymienione komitet wyborczy. W porównaniu do zeszłego miesiąca zmniejszył się odsetek osób, które nie określiły swoich preferencji wyborczych - w czerwcu wyniósł 26 proc., podczas gdy w maju - 32 proc.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 czerwca 2018 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)