Merlin Group chce rozwijać blockchain z Krypto Jam



Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Merlin Group podjął wspólnie z Rafałem Zaorskim, prezesem Krypto Jam, decyzję o wspólnym rozwoju technologii blockchain w ramach grupy, podała spółka.

"W związku z powyższym emitent zawarł z Krypto Jam list intencyjny, w którym strony zadeklarowały rozpoczęcie prac nad rozwojem technologii blockchain zmierzających do stworzenia innowacyjnego programu lojalnościowego dla klientów grupy opartego na tokenizacji lojalności klientów. Intencją stron jest umożliwienie korzystania z technologii innym podmiotom z rynku e-commerce w Polsce i Europie, a w konsekwencji osiągnięcie pozycji lidera tokenizacji lojalności klientów w Europie" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu będzie to pierwszy projekt tokenizacji e-commerce w Europie, prowadzony przez spółkę publiczną o ugruntowanej pozycji rynkowej w swojej branży, podano także.

"Tokenizacja jest kontynuacją strategii grupy, która zakłada rozwój biznesu e-commerce w duchu nowoczesności i innowacji. Pierwszym etapem było uruchomienie sklepu merlin.pl na nowej, autorskiej platformie informatycznej, należącej do emitenta. Następnie emitent utworzył własne centrum logistyczne pod Warszawą, które gwarantuje nowoczesne zaplecze logistyczne dla sklepów z grupy oraz klientów zewnętrznych. Kolejnym etapem będzie w ocenie emitenta tokenizacja prowadzonego biznesu e-commerce i stworzenie autorskiej kryptowaluty" - czytamy dalej.

Zgodnie z listem intencyjnym, strony w terminie miesiąca od dnia podpisania listu intencyjnego powinny zawrzeć umowę precyzującą warunki współpracy. Po zawarciu umowy strony niezwłocznie podejmą działania zmierzające do sprawnego przeprowadzenia procesu oraz rozwoju opracowywanej technologii, podsumowano w informacji.

Merlin Group rozwija projekty e-commerce w oparciu o zintegrowaną platformę komplementarnych zasobów takich jak magazyn, platforma informatyczna, kompetencje handlowo-marketingowe, biuro obsługi klienta oraz finanse i księgowość. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)