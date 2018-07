Wykonawcą drogi wraz z połączeniem jej z obwodnicą Ełku będzie konsorcjum firm Trakcja PRKiI SA Warszawa, Mostostal Warszawa SA i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Białystok.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz. „Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego obecny rząd przykłada szczególną wagę do jej jak najszybszej realizacji” - powiedział w Ełku Marek Chodkiewicz.

Wiceminister dodał, że odcinek, na którego budowę podpisano umowę, jest o tyle istotny, że obejmuje także budowę połączenia z już istniejącą obwodnicą Ełku. „Dla regionu oznacza to bezpośrednie połączenie komunikacyjne z międzynarodową trasą łączącą północ i południe Europy” - powiedział Chodkiewicz.

Wartość inwestycji wynosi 685,9 mln zł. Droga będzie gotowa w trzecim kwartale 2021 r. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy, przed przystąpieniem do prac budowlanych, będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego.W ramach tej inwestycji zostaną wykonane odcinki dwujezdniowych dróg ekspresowych, dróg serwisowych oraz wyremontowane przyległe drogi lokalne.

Droga ekspresowa S61 Szczuczyn – Raczki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego została podzielona na trzy odcinki: Szczuczyn – Ełk Południe o długości 23 km, Ełk Południe – Wysokie, również o długości 23 km, w tym połączenie z obwodnicą Ełku o długości 4 km oraz 20-kilometrowy odcinek Wysokie – Raczki. Na początku lipca podpisana została umowa na projekt i budowę odcinka Wysokie – Raczki. Na podpisanie umowy oczekuje jeszcze odcinek Szczuczyn – Ełk Południe.

Jak informuje ministerstwo infrastruktury, obecnie w realizacji jest 165 km drogi S61 o wartości 4 mld zł. Wkrótce zostaną podpisane umowy na budowę kolejnych 36 km tej trasy na łączną kwotę ok. 1,2 mld zł.

Budowa tej części szlaku Via Baltica ze Szczuczyna do Raczek jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF).

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy polsko-litewskiej w Budzisku.

