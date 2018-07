Odnotowany w ubiegłym roku spadek jest najwyższy od 1997 r., gdy izolowany kraj dotknęła poważna klęska głodu, a gospodarka skurczyła się o 6,5 proc. - zauważył Bank Korei (BOK), podając szacunki.

Produkcja przemysłowa, która odpowiada za mniej więcej jedną trzecią PKB Korei Północnej, obniżyła się o 8,5 proc., co również było największym spadkiem od 1997 roku. Sektor rolniczy i budowlany także odnotowały spadki – odpowiednio o 1,3 i 4,4 proc. Eksport towarów z Korei Północnej zmniejszył się w 2017 roku o 37,2 proc. - przekazał BOK.

Sankcje Rady Bezpieczeństwa ONZ, nałożone w związku z programem zbrojeń nuklearnych i balistycznych Pjongjangu, ograniczyły m.in. dopływ ropy i innych paliw do tego kraju, uderzając w przemysł. Waszyngton i Pjongjang negocjują obecnie w sprawie denuklearyzacji, ale według amerykańskich urzędników sankcje pozostaną w mocy, dopóki Korea Północna nie zlikwiduje swojego arsenału jądrowego.

"Sankcje były silniejsze w 2017 niż w 2016 roku. (...) Obroty handlu zagranicznego znacznie spadły z powodu zakazu eksportu węgla, stali, owoców morza i tekstyliów. Trudno jest podać dokładne liczby, ale (zakaz eksportu) uderzył w produkcję przemysłową" - ocenił Szing Seung Czol z Banku Korei.

Chiny - jedyny ważny sojusznik i największy partner handlowy Korei Północnej – znacznie ograniczyły w ubiegłym roku wymianę towarową z reżimem, dostosowując się do rezolucji RB ONZ. Według danych chińskiego urzędu celnego w pierwszej połowie br. wartość importu z Korei Płn. do Chin spadła o 88,7 proc., a eksportu do Korei Płn. - o 43,1 proc. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku.

W kwietniu przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un zapowiedział przeniesienie ciężaru swojej polityki ze zbrojeń nuklearnych na rozwój gospodarczy. Ogłosił wtedy również wstrzymanie prób jądrowych i startów rakiet dalekiego zasięgu.

Choć Korea Północna opracowała broń jądrową i międzykontynentalne rakiety balistyczne zdolne dosięgnąć terytorium USA, w kraju występują poważne niedobory żywności i innych produktów. W lipcu Kim Dzong Un kilkakrotnie krytykował robotników i urzędników państwowych za opieszałość i opóźnienia w realizacji projektów gospodarczych, co według ekspertów może być zapowiedzią reform.

BOK dokonuje szacunków dotyczących gospodarki Korei Płn. na podstawie danych zbieranych przez wywiad i rząd w Seulu. Bierze pod uwagę m.in. pomiary pól ryżowych na terenach przygranicznych, pomiary ruchu pojazdów i informacje uzyskane od osób zbiegłych z reżimu. Korea Północna nie publikuje danych gospodarczych.

Według BOK dochód narodowy na mieszkańca w Korei Płn. wynosi obecnie 1,46 mln wonów (ok. 1,3 tys. dolarów), czyli ponad 20-krotnie mniej niż w Korei Płd.