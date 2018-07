Podczas gdy brytyjski rząd zapewnia, że przyspieszy swoje własne przygotowania do brexitu bez porozumienia, niektóre kraje członkowskie UE podchodzą do tego poważniej niż inne. Belgia i Holandia, których porty wychodzą na Wielką Brytanię, są w tej kwestii wśród liderów. Grecja i Włochy mają spokojniejsze podejście. Im więcej przygotowań ze strony danego państwa, tym lepszą ma ono pozycję negocjacyjną.

Oto przegląd tego, co robią poszczególne państwa, żeby przygotować się na zaplanowany na marzec przyszłego roku brexit.

LIDERZY

Belgia

Antwerpia to drugi największy port w Europie. Belgia inwestuje więc w drony i skanery podwodne, które mają nadzorować linię brzegową i Morze Północne. Ministerstwo finansów zapowiada, że rząd zatrudni też więcej psów wykrywających narkotyki i gotówkę. Kraj zwiększa też liczebność wynoszącej obecnie 3400 pracowników służby celnej. Pierwsza fala to 141 nowych funkcjonariuszy, którzy będą operacyjni od kwietnia 2019 roku.

Holandia

W Holandii znajduje się największy w Europie port – Rotterdam. Kraj zatrudni co najmniej 750 nowych celników, których zadaniem będzie zapewnienie bezproblemowego przystosowania się do brexitu. To w liczącej 5000 pracowników służbie celnej wzrost o 15 proc. Wiceminister finansów Holandii Menno Snel powiedział, że liczba nowych agentów może wzrosnąć do 930 w przypadku zupełnego braku porozumienia. Zwiększenie zatrudnienia zapowiada też urząd ds. bezpieczeństwa żywności i produktów konsumenckich.

Irlandia

Irlandzki rząd poprosił wszystkie ministerstwa o przeanalizowanie możliwych skutków brexitu bez porozumienia oraz tego, jakie zasoby będą w takiej sytuacji potrzebne. Irlandia chce zatrudnić aż do tysiąca nowych pracowników celnych, w tym weterynarzy, a także buduje system do obsługi akcji i innych papierów wartościowych na irlandzkiej giełdzie. Kraj planuje też przeniesienie około 200 000 ton zapasów ropy z Wielkiej Brytanii do Irlandii albo innych państw UE – donosi Sunday Independent. Port w Dublinie przygotowuje się na wybudowanie dodatkowej infrastruktury. Irlandia ma też program kredytowy w wysokości 300 milionów euro, żeby pomóc firmom poradzić sobie z brexitem i lobbuje w Brukseli za rozluźnieniem przepisów dotyczących pożyczek od państwa.

OPTYMIŚCI

Grecja

Grecja jest przekonana, że chaotyczny brexit nie nastąpi. Ale Georgios Katrougalos, zastępca ministra spraw zagranicznych, twierdzi że rząd bada ten „mało prawdopodobny” scenariusz i próbuje oszacować możliwe konsekwencje, a także podjąć odpowiednie kroki. Nie podał jednak szczegółów.

Włochy

Nowy populistyczny, eurosceptyczny rząd Włoch nie ma jeszcze planu awaryjnego na brexit bez porozumienia i uważa to za odległą perspektywę, twierdzi jeden z wysoko postawionych urzędników. Mówi też jednak, że we wrześniu lub październiku cała UE będzie musiała zacząć pracować nad planem awaryjnym dla całej wspólnoty.

RESZTA

Polska

W Polsce możliwymi skutkami zajmuje się kilka ministerstw. Scenariusz brexitu bez porozumienia uderzyłby najsilniej w kraje UE, które mają duże liczby obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii, mające nadwyżkę handlową albo będące beneficjentami netto w budżecie unijnym. Polska wpada we wszystkie trzy kategorie. Rząd próbuje ocenić, ilu dodatkowych urzędników celnych będzie trzeba zatrudnić i analizuje środki mające ograniczyć ryzyko dla biznesu.

Niemcy

Niemiecki rząd wielokrotnie prosił firmy i banki, żeby nie bagatelizowały ryzyka i żeby się na nie przygotowały. Niemieccy celnicy już od miesięcy przygotowują się na wszystkie możliwe scenariusze – mówi minister finansów Olaf Scholz.

Hiszpania

Hiszpański rząd przeprowadza analizę różnych możliwych skutków negocjacji dotyczących brexitu, w tym najgorszy scenariusz. Do głosu dopuszczone są też firmy i grupy biznesowe. Od zeszłego roku Hiszpania pracuje nad planem, który ma ochronić przemysł turystyczny przed jakimikolwiek zakłóceniami w ruchu lotniczym.

Bułgaria

Bułgaria przygotowuje się na ryzyko związane z trzema różnymi scenariuszami brexitu – całkowitym porozumieniem, częściowym porozumieniem i brakiem porozumienia. We wrześniu lub październiku rząd stworzy szczegółowy plan działania dla wszystkich trzech sytuacji – zapewnia ministerstwo finansów.

Francja

Francja już od prawie dwóch lat prowadzi przygotowania w sektorach od rybołówstwa i kontroli granicznej po usługi finansowe. Nie opublikowano jeszcze jednak żadnych szczegółów. „Oczywiście przygotowujemy plany na wszystkie ewentualności”, mówi rzecznik rządu Benjamin Griveaux.

Portugalia

Portugalia nie oczekuje żadnych wielkich zmian ani zwiększenia zatrudnienia w portach w Sines ani w Lizbonie bez względu na to, jaki rodzaj brexitu nastąpi. Prawie trzy czwarte towarów przechodzących przez port w Sines – największy w kraju – stanowią wymianę z krajami spoza UE, więc port ten już teraz jest dobrze przygotowany na obsługę dostaw z i do krajów pozaunijnych.

Austria

Ministerstwo finansów w Wiedniu twierdzi, że Austria „bez żadnych problemów” będzie mogła sobie poradzić z dodatkowym nakładem pracy w służbie celnej. Zwiększenie zatrudnienia nie jest potrzebne, ponieważ obecne metody pracy Światowej Organizacji Handlu pozwolą na obsługę dostaw z i do Wielkiej Brytanii. Ministerstwo jest też przekonane, że austriacki sektor bankowy jest przygotowany na każdy scenariusz.

Dania

Duński rząd poinstruował wszystkie ministerstwa, żeby przygotowały się na brak porozumienia, chociaż zakłada, że zostanie ono osiągnięte. „Przygotowujemy się na ewentualność brexitu bez porozumienia”, mówi minister finansów Kristian Jesnen. „Przywiązujemy do tego uwagę, ale naszym głównym scenariuszem jest wciąż osiągnięcie porozumienia z Wielką Brytanią”.

Cypr

Cypr uważa, że osiągnięcie porozumienia jest „konieczne”. Kraj bierze też jednak udział w planowaniu awaryjnym Komisji Europejskiej, angażując w to „wszystkie odpowiednie instytucje państwowe”, mówi minister spraw zagranicznych Nikos Christodoulides.

Estonia

Estonia przygotowuje się na wszystkie możliwe wyniki negocjacji, mówi ministerstwo spraw zagranicznych.

Finlandia

Fiński rząd wyznaczył ministerstwa do przygotowania się na wszystkie możliwe scenariusze brexitu, chociaż Finlandia jest mniej narażona na negatywne skutki braku porozumienia niż wiele innych krajów UE. Obszarem, który jest powodem do zmartwień, może być lotnictwo, ale nie zaczęto jeszcze w tej kwestii konkretnych przygotowań.

Litwa

Litwa rozmawia o możliwych skutkach brexitu bez porozumienia z przedsiębiorcami, ale nie ustanowiła jeszcze żadnych konkretnych planów awaryjnych.

Rumunia

Rumunia przygotowuje się na wszystkie możliwe rezultaty negocjacji, przy czym najważniejszym celem jest osiągnięcie porozumienia, mówi ministerstwo spraw zagranicznych.

Szwecja

Szwecja powołała „grupę przygotowawczą”, która ma przeanalizować możliwe konsekwencje, mówi szwedzka minister do spraw UE Ann Linde. „Wciąż uważamy, że osiągnięte zostanie porozumienie, ale chcemy się mimo wszystko przygotować”, dodaje.

