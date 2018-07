Silvair zadebiutuje na GPW w czwartek



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie postanowił wprowadzić w czwartek 26 lipca do obrotu giełdowego na rynku równoległym 10 420 420 akcji Silvair, Inc. pod nazwą skróconą "SILVAIR-REGS" i oznaczeniem "SVRS", podała spółka.

„Obrót akcjami podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych, właściwym dla akcji w ramach Kategorii 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)" – wskazano w komunikacie.

Wcześniej Silvair Inc. przydzielił 1 184 910 nowych akcji w ramach oferty publicznej i pozyskał ponad 20 mln zł brutto na rozwój.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh.

(ISBnews)