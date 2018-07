BZ WBK nadal celuje w wyższy r: r zysk netto w całym 2018 r.



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK nadal celuje w wyższy r/r zysk netto w całym 2018 roku, poinformował prezes Michał Gajewski.

„Zysk netto wyższy niż w ub.r. to nadal nasza ambicja i to będziemy dowozić" - powiedział Gajewski na spotkaniu z dziennikarzami.

„Naszą ambicją zawsze jest rosnąć szybciej niż rynek. Po połączeniu z częścią DBP nie spodziewam sie zwolnienia" - dodał.

W kwestii marży odsetkowej netto członek zarządu Maciej Reluga wskazał, że bank chce najpierw zintegrować wydzieloną część Deutsche Bank Polska i od IV kw. oczekuje normalizacji marży odsetkowej netto już w połączonym banku.

„Marża odsetkowa netto w I półr. była pod wpływem przejściowych kwestii, które zaraz znikną. Najpierw chcemy zintegrować DBP i w IV kw będziemy mogli mowić o poziomie marży już w połączonym banku" - powiedział Reluga podczas spotkania z dziennikarzami.

Marża odsetkowa netto wyniosła 3,8% w II kw. wobec 3,82% rok wcześniej i 3,98% w I kw. br.

Zapytany o konsolidację rynku bankowego Gajewski ocenił, że te procesy „bedą trwały".

„Przy tym koszcie kapitału skala działalności ma coraz większe znaczenie. Znamy naszą drogę i będziemy ją kontynuować, przy okazji obserwując rynek" - stwierdził prezes BZ WBK.

Bank Zachodni WBK od 2011 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 132 mln klientów, w 13,7 tys. oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku. Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji.

