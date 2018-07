MIR: Premier podpisał program Mosty dla Regionów, nabór ruszy w II poł. sierpnia



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki podpisał program Mosty dla Regionów o wartości ok. 2,3 mld zł. W drugiej połowie sierpnia ruszy nabór dla samorządów, które będą chciały skorzystać z funduszy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).

"Podpis premiera pod uchwałą rządu oznacza, że Mosty dla Regionów stały się oficjalnym programem rządowym. W programie przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, czyli na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich" - czytamy w komunikacie.

Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dofinansowanie wyniesie do 80% wartości inwestycji. W programie znalazło się 21 priorytetowych inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Kolejne projekty zgłoszą samorządy. Program potrwa do 2025 roku. Na jego realizację Rząd RP przeznaczył około 2,3 mld zł, przypomina resort.

"Nabór dla samorządów, które będą chciały skorzystać ze wsparcia, ruszy w drugiej połowie sierpnia. Dokładną datę podamy w najbliższych dniach" – zapowiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w materiale.

(ISBnews)