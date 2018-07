PKN Orlen prowadzi wstępne prace ws. instalacji bioetanolu II gen. w Jedliczu



Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - PKN Orlen prowadzi wstępne prace projektowe nad budową instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w zakładzie w Jedliczu, podała spółka. Zgodnie z założeniami, wydajność instalacji w zakładzie w Jedliczu mogłaby sięgnąć ok. 25 tys. ton rocznie.

"Już teraz Orlen Południe jest pionierem, a zarazem najbardziej doświadczonym polskim producentem biopaliw i biokomponentów. Inwestycja w zakładzie w Jedliczu ułatwi nam spełnienie restrykcyjnych wymagań europejskich w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie. Co istotne do produkcji zostaną użyte surowce niespożywcze, głównie słoma od miejscowych rolników" – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Rozważana w zakładzie w Jedliczu inwestycja ma na celu przerób przede wszystkim słomy w biopaliwa II generacji. Po rozpoznaniu rynku surowcowego spółka podpisała listy intencyjne na dostawę słomy jako surowca.

Projekt znajduje się obecnie we wstępnej fazie. Trwają analizy dotyczące m.in. pozyskania dostawcy technologii.

"Podejmowane działania dotyczące inwestycji w Jedliczu są spójne z kierunkami Grupy Orlen, która stoi w obliczu wyzwań wynikających z Narodowego Celu Wskaźnikowego, który zakłada osiągnięcie 8,5-proc. udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w paliwach ciekłych w 2020 r." - czytamy dalej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)