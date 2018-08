4fun Media przystąpił do negocjacji zakupu 51% udziałów w naEKRANIE.pl



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - 4fun Media przystąpił do negocjacji w sprawie zakupu kontrolnego pakietu 51% udziałów w spółce naEKRANIE.pl, będącej właścicielem serwisu internetowego dedykowanego do odbiorców zainteresowanych kulturą masową (filmy, gry komputerowe, muzyka, książki, nowa technologia). Postawą negocjacji jest wycena niezależnego biegłego rewidenta sporządzona na zlecenie 4fun Media S.A., która szacuje wartość 100% udziałów spółki (equity value) na 5,4 mln zł (wycena dokonana została metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych), podała spółka.

"Decyzja o przystąpieniu do negocjacji w sprawie zakupu udziałów w spółce naEKRANIE.pl sp. z o.o. jest kolejnym krokiem (po objęciu pakietu kontrolnego w serwisie internetowym CupSell Sp. o.o.) w realizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej w sektorach e-commerce i digital [...] Strategia przyjęta na lata 2018-2019 zakłada realizację inwestycji kapitałowych w spółki z tych sektorów w drodze obejmowania udziałów lub akcji tj. share deal lub poprzez nabywanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. tzw. asset deal" - czytamy w komunikacie.

Przejmując serwis naEKRANIE.pl, 4fun Media, poza konsolidacją wyników dynamicznie rozwijającej się spółki, uzyska know how i zespół ponad 25 fachowców doświadczonych w tworzeniu kontentu w mediach cyfrowych. M.in. na tej bazie 4fun Media planuje rozwijać nowe serwisy poszerzające społeczność 4fun TV w mediach cyfrowych oraz zwiększyć przychody w tym obszarze, podano także.

naEKRANIE.pl generuje przychody z szybko rosnącego rynku platform VOD, kanałów filmowych, producentów i dystrybutorów programów tv, seriali oraz gier, sieci kin, a także sprzętu RTV i telefonii komórkowych, wymieniono dalej.

Serwis internetowy prowadzony przez naEKRANIE.pl to drugi co do wielkości serwis o tej tematyce na polskim rynku, odwiedzany przez ok 2 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. Serwis w przeciągu ostatnich 6 lat urósł o 928%, a tylko w samym roku 2017 o 47%. Na koniec 2017 r. spółka osiągnęła wskaźnik EBITDA na poziomie blisko 700 tys. zł. Obecnie większościowym udziałowcem naEKRANIE.pl jest Nova Group Cyprus Ltd (większościowy udziałowiec 4fun Media SA).

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.

