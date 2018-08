LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 206 firm w VII, przekroczył 25 tys.



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - LiveChat Software miał 25 097 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 sierpnia 2018 r., co oznacza wzrost o 19,4%, podała spółka. W lipcu liczba klientów wzrosła o 206 firm netto, dodano.

"Wśród klientów spółki są m.in. uczelnie, urzędy, kluby sportowe oraz przedsiębiorstwa ze wszystkich branż, przy czym najwięcej jest firm z: IT, edukacji, sprzedaży detalicznej, rozrywki i marketingu" - czytamy w komunikacie.

LiveChat Software intensywnie rozwija się na rynku globalnym. Oprócz projektów dotyczących flagowej aplikacji, zespół kontynuuje prace nad dodatkowymi rozwiązaniami: platformą do tworzenia chatbotów - BotEngine (z którego korzystają już m.in. Velux, Boston University czy Kayak) oraz narzędziem do tworzenia baz wiedzy - KnowledgeBase. Wszystkie prowadzone przez spółkę działania skupione są na ciągłym doskonaleniu oferty i wzroście bazy aktywnych użytkowników, podano również.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)