"Czuję, że zaczął się plan destabilizacji (Ukrainy) i, oczywiście, powinny na to reagować resorty siłowe państwa" - powiedział Łucenko na briefingu. Jak dodał, jest to "plan destabilizacji proukraińskiego życia na południu kraju".

We wtorek doszło do ataku na Katerynę Handziuk - aktywistkę społeczną i doradczynię mera miasta Chersoń. Działaczka została oblana kwasem przez nieznanego sprawcę, ma poparzenia 35 proc. ciała. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku wykorzystano kwas siarkowy.

W czwartek zaatakowano dwóch społecznych działaczy w Odessie. Ofiary twierdzą, że ciężarówka celowo wjechała w samochód, w którym się znajdowali. Dzieci, będące świadkami zdarzenia, mówią, że kilka minut przed wjechaniem ciężarówki w samochód podjechał do nich mężczyzna na skuterze i powiedział, żeby nie bawiły się w tym miejscu, gdyż jest niebezpieczne. Następnie na tym samym skuterze uciekł z miejsca zdarzenia kierowca ciężarówki - podaje portal RBK-Ukraina.

