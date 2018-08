Nextbike Polska ma umowę na system rowerów miejskich w Chorzowie wartą 6,7mln zł



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Nextbike Polska podpisał umowę z Miastem Chorzów na dostarczenie i obsługę kolejnego systemu rowerów miejskich w województwie śląskim, podała spółka. Docelowo system składać się będzie z 46 stacji i 460 rowerów. Wartość kontraktu to blisko 6,7 mln zł brutto.

Uruchomienie systemu odbędzie się w trzech etapach. Etap pierwszy obejmujący udostępnienie 150 rowerów standardowych i 15 stacji zostanie zrealizowany do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Etap drugi (100 rowerów standardowych i 10 stacji) ma zostać zrealizowany do 20 tygodni od podpisania umowy, a etap trzeci (210 rowerów, w tym standardowe, z fotelikiem dziecięcym, dziecięce, tandemy i cargo) do 21 marca 2019 r. W przypadkach określonych w umowie zamawiający może odstąpić od wymogu uruchomienia drugiego etapu w 2018 r., podano.

"Chorzowski Rower Miejski będzie już 8. systemem Nextbike w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i 11. w całym województwie - jesteśmy już obecni m.in. w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu, Tychach i Częstochowie. Jesteśmy dumni z tego, że do rowerowej rodziny dołączył teraz Chorzów, z największym jak dotąd systemem rowerowym na Śląsku. Wiemy, że miasto Chorzów ma w planach rozbudowę infrastruktury, m.in. dróg rowerowych oraz utworzenie parkingu Bike&Ride. Czujemy się częścią większego projektu i bardzo cieszymy się, że nasza usługa kolejny raz doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie mieszkańców i włodarzy. Wierzymy, że bikesharing to prosty, wygodny i atrakcyjny cenowo sposób na poruszanie się po mieście. Mamy nadzieję, że nasz system rowerowy uatrakcyjni komunikację publiczną w Chorzowie i zachęci jak największą liczbę mieszkańców do rezygnacji z samochodu na rzecz jednośladu Nextbike" - powiedział prezes Robert Lech, cytowany w komunikacie.

W siedmiu systemach w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dostępnych jest już ponad 850 rowerów. Korzysta z nich ponad 60 tysięcy użytkowników, którzy w tym roku wypożyczyli rowery ponad 200 tysięcy razy.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)