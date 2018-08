MOL podniósł prognozę oczyszczonej EBITDA do 2,4 mld USD w 2018 r.



Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - MOL podniósł prognozę oczyszczonej (CCS) EBITDA do 2,4 mld USD na 2018 r. wobec wcześniej oczekiwanego wyniku ok. 2,2 mld USD, podała spółka.

"Ponownie udowadniamy odporność naszego zintegrowanego modelu biznesowego na czynniki zewnętrzne, ogłaszając kolejną podwyżkę prognozy wyniku CCS EBITDA do 2,4 mld USD (wcześniej ok. 2,2 mld USD). Grupa MOL osiągnęła bardzo dobre wyniki za pierwszą połowę 2018 r. i utrzymała wysoką rentowność na zeszłorocznym poziomie 1,3 mld EBITDA w warunkach rosnących cen ropy naftowej i spadających marż w segmencie downstream" - powiedział prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

W 2017 r. grupa odnotowała 2,45 mld USD oczyszczonej EBITDA. W I poł. 2018 r. wyniosła ona 1,29 mld USD.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)