Pfleiderer Group chce skupić do 7,54 mln akcji własnych po 40 zł: szt.



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Pfleiderer Group chce skupić nie więcej niż 7 543 268 własnych akcji (stanowiących ok. 11,66% kapitału) po cenie 40 zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, opublikowanego przez spółkę.

Oferty sprzedaży będą przyjmowane 6-21 sierpnia, przewidywany dzień zawarcia transakcji to 24 sierpnia br., podano w komunikacie.

Podmiotem pośredniczącym jest Trigon Dom Maklerski.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)