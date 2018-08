Braster rozpoczyna przegląd opcji strategicznych



Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Zarząd Braster podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój spółki, podał Braster.

"Na obecnym etapie zarząd emitenta rozważa różne opcje strategiczne. Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju emitenta i realizację przyjętej przez spółkę strategii rozwoju do 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka dokonał wyboru doradców finansowych wspierających zarząd spółki przy przeprowadzeniu przeglądu wymienionych opcji strategicznych.

"Spółka przekaże do publicznej wiadomości decyzję zarządu w przypadku wyboru konkretnej opcji strategicznej" - czytamy także.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)