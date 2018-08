Gino Rossi: Termin uzgodnienia warunków sprzedaży Simple przesunięty do 14 VIII



Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - W uzgodnieniu ze stronami negocjacji zdecydowano o przedłużeniu terminu uzgodnienia ostatecznych warunków sprzedaży Simple Creative Products do 14 sierpnia br., podało Gino Rossi.

"W ocenie zarządu emitenta, ostatnim warunkiem oferty koniecznym do dokonania transakcji sprzedaży 100% akcji Simple jest uzgodnienie z Bankiem PKO BP warunków finansowania spółki Simple po dokonaniu transakcji, zgodnie z propozycją złożoną przez Monnari Trade S.A. do banku finansującego. Uzgodnienia z bankiem realizowane są przy współpracy z Monnari" - czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu Gino Rossi podało, że jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia. Monnari Trade podało później, że część warunków złożonej przez nie oferty nabycia 100% akcji Simple Creative Products od Gino Rossi wymaga uzgodnienia przed podpisaniem dokumentacji transakcyjnej.

W połowie lipca Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi. Proponowana przez Monnari Trade cena 100% akcji Simple to 12 mln zł.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147 mln zł w 2017 r. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)