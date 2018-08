"Rosja powinna uwolnić Ołeha Sencowa, nim będzie odpowiedzialna za kolejną śmierć. +Przyznanie się+, ewidentnie, wymuszono torturami... Rosja powinna być lepsza niż to (...)" - napisał w piątek na Twitterze Volker.

Ambasada USA na Ukrainie również zaapelowała o natychmiastowe uwolnienie Sencowa. "Niepokoją nas doniesienia o pogorszeniu się zdrowia ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. Rosja może oraz powinna natychmiast uwolnić tego niewinnego człowieka. (...)" - napisano na profilu ambasady USA na Twitterze.

Również w piątek do Rosji w sprawie Sencowa zwróciła się UE. Unia zaapelowała, by Moskwa zapewniła odpowiednie leczenie Sencowowi oraz by wszyscy bezprawnie zatrzymani obywatele ukraińscy w Rosji i na Półwyspie Krymskim zostali bezzwłocznie zwolnieni.

Obawy w związku ze stanem zdrowia Sencowa wyraził też w piątkowej rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem francuski przywódca Emmanuel Macron.

Sencow został zatrzymany niedługo po aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję w roku 2014. Na podstawie zarzutów o planowanie działalności terrorystycznej został skazany w Rosji na 20 lat kolonii karnej. Organizacje broniące praw człowieka, w tym Amnesty International, uważają, że wyrok zapadł na podstawie sfingowanych dowodów.

14 maja ukraiński reżyser rozpoczął protest głodowy, domagając się uwolnienia kilkudziesięciu rodaków przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach. Swój protest prowadzi do dziś. Bliscy reżysera alarmują, że stan jego zdrowia jest bardzo zły, a matka Sencowa zwróciła się do prezydenta Rosji Władimira Putina o ułaskawienie dla syna.(PAP)

