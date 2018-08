Ostróda Yacht wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia części mienia Delphia Yachts Kot



Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Ostróda Yacht złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia części mienia Delphia Yachts Kot, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 10 sierpnia, sprawa jest w toku.

"Zgłoszenie dotyczy zamiaru nabycia przez Ostróda Yacht Sp. z o.o. od Delphia Yachts Kot Sp.j. zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych (przedsiębiorstwa) przeznaczonego do prowadzenia działalności w zakresie produkcji rekreacyjnych jednostek pływających o długości kadłuba do 24 metrów za pośrednictwem w pełni przez siebie kontrolowanej spółki Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem działalności wykonywanej przez Ostródę jest produkcja i sprzedaż rekreacyjnych jednostek pływających o długości kadłuba do 24 metrów. Ostróda jest spółką zależną ostatecznie w pełni kontrolowaną przez Grupę Beneteau. Grupa Beneteau to międzynarodowa grupa kapitałowa pochodząca z Francji prowadząca działalność w zakresie produkcji domów szkieletowych i domów typu holenderskiego oraz produkcji rekreacyjnych jednostek pływających.

(ISBnews)