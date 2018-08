Rawlplug zarejestrował spółkę produkcyjną w Tajlandii



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Handlu Tajlandii zarejestrowało produkcyjną spółkę joint venture pod firmą Rawlplug-TMAX Corporation Limited, podał Rawlplug.

„Spółka została utworzona wspólnie ze spółką TMAX Corporation Co. Ltd. z siedzibą w Bangkoku (Tajlandia), dystrybutorem Rawlplug w Tajlandii. Przedmiotem działalności spółki będzie produkcja lekkich zamocowań budowlanych oraz produkcja chemiczna do kotew wklejanych na potrzeby rynków azjatyckich" – czytamy w komunikacie.

Siedzibą spółki jest Bangkok (Tajlandia). Kapitał zakładowy spółki docelowo wynosić będzie 34 560 000 THB (batów tajskich, co stanowi równowartość ok. 1 080 000,00 USD). Rawlplug objął w kapitale zakładowym 51% udziałów, a TMAX Corporation Co. Ltd. 49% . Wkładem Rawlplug będą maszyny produkcyjne oraz know-how, natomiast udziały partnera handlowego pokryte zostaną wkładem gotówkowym, podano także.



„Utworzenie nowej spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy Rawlplug w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich. Grupa Rawlplug rozwija obecnie swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki" – czytamy dalej.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.



(ISBnews)