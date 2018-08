ES-System dąży do co najmniej jednocyfrowego wzrostu sprzedaży krajowej w 2018 r



Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - ES-System dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego wzrostu sprzedaży krajowej w całym 2018 r. i nie oczekuje wzrostu sprzedaży eksportowej w tym okresie, podała spółka.

"W oparciu o wyniki II kw. 2018 r. i wielkość portfela zamówień, zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w III kw. 2018 r. oraz jej wzrost w stosunku do wyniku z III kw. 2017 r. W ujęciu rocznym zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego (w ujęciu %) wzrostu sprzedaży" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie trwają prace nad udoskonaleniem efektywności struktury sprzedażowej, aby zwiększyć portfel projektów w eksporcie.

"Obserwowany jest także wzrost liczby projektów bazujących na nowych rozwiązaniach, dla których sprzedaż powinna być widoczna z początkiem przyszłego roku. Nowości w ofercie ES-System będą w II pół. br. prezentowane na międzynarodowych imprezach wystawienniczych w Dubaju, Londynie, Kolonii oraz Nantes. Udział w targach posłuży nie tylko nawiązaniu nowych kontaktów, ale również umocnieniu pozycji sprzedażowej w tych regionach" – powiedział prezes Rafał Gawrylak, cytowany w komunikacie.

Na podstawie posiadanego portfela zamówień, zarząd spodziewa się w III kw. 2018 r. sprzedaży eksportowej na porównywalnym poziomie r/r oraz utrzymania tendencji wzrostowej udziału w całości sprzedaży oświetlenia LED i produktów opartych o rozwiązania HCL. Natomiast w całym 2018 r. zarząd nie oczekuje wzrostu sprzedaży eksportowej względem 2017 roku, podano także.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)