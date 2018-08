„W pierwszym półroczu 2019 roku Klabater chce zadebiutować na rynku publicznym" – czytamy w komunikacie.



Klabater dołączył do grona firm, które mają swoje podmioty zależne w USA. Globalny wydawca gier komputerowych założył spółkę-córkę w Seattle. Nowopowstała firma – Klabater Inc – pozwoli na prowadzenie działań marketingowych obydwu spółek, bezpośrednio na terytorium Ameryki. W przyszłości, posłuży także do organizacji akcji o charakterze crowdfunding, podano w informacji.



„Spółka na rynku amerykańskim to kolejny krok w realizacji strategii firmy, w budowaniu pełnego pakietu usług wydawniczych dla twórców gier, w ramach wydawnictwa Klabater. Od teraz obok działań związanych z finansowaniem produkcji, zarządzaniem projektem, marketingiem, lokalizacją i portingiem, spółka zaoferuje usługi związane z organizacją akcji w serwisach Kick Starter, czy FIG" – czytamy dalej.



"Zdecydowaliśmy o założeniu spółki-córki w Ameryce, ponieważ chcemy aktywnie działać na największym rynku zbytu dla naszych gier. W przyszłości Klabater Inc posłuży nam do organizacji akcji o charakterze crowdfundingowym, takich jak Kick Starter, dla wydawanych i produkowanych przez nas produkcji, jak również świadczeniem tego typu usług dla firm zewnętrznych. Będzie także kluczowym narzędziem do umacniania naszej pozycji w USA, wspomoże działania PR-owe i marketingowe realizowanych przez nas projektów" – powiedział prezes Klabater Inc. Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.



Głównym celem Klabater jest współpraca z niezależnymi twórcami, którym oferuje pełen pakiet usług wydawniczych — od inwestycji w projekt po promocję.



Spółka nie ogranicza się do działalności wydawniczej. Pod koniec 2017 roku powołała studio Kraken Unleashed Games, które pracuje nad swoją pierwszą grą Crossroads Inn, to połączeniem symulatora tawerny i narracyjnej gry role-playing w klimacie fantasy. Tytuł będzie dostępny na platformy PC i Mac, a w następnej kolejności na wybrane konsole obecnej generacji. Gra będzie miała swoją premierę w 2019 roku.



Do tej pory spółka wydała m.in.: Alice VR z portfela Carbon Studio, From Shadows studia Revolt andRebels, Regalia of Men and Monarchs, wyprodukowane przez Pixelated Milk, Heliborne, której producentem jest JetCat Games oraz Apocalipsis: Harry at the End of the World produkcji Punch Punk Games.



Obecnie Klabater prezentuje się na tegorocznej edycji jednych z największych targów gier na świecie – Gamescom 2018. Spółka odbywa szereg spotkań, zarówno z partnerami biznesowymi i mediami w strefie B2B, jak również pokazuje swoje gry publiczności. Na stoisku spółki prezentowana jest jedna z najbardziej oczekiwanych polskich gier niezależnych 2018 roku – We. The Revolution. To przygodowa gra akcji, w której gracz pokieruje losem sędziego trybunału w burzliwych czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Dodatkowo, w czasie trwania eventu, odbywają się pokazy zamknięte dla mediów i influencerów gry Crossroads Inn, podano także.



Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP.pl.



