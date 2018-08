"Dzisiejsza sesja upływa pod znakiem niewielkiego umocnienia złotego. Zaczynaliśmy od poziomu 4,29/EUR, przez moment mieliśmy poziom 4,27/EUR, a teraz 4,28/EUR. Są to najniższe poziomy od półtora tygodnia (...). Dolar traci na wartości, co przekłada się na większe zaangażowanie walut rynków wschodzących. Złotemu sprzyja też uspokojenie po ubiegłotygodniowym szoku na rynku tureckiej liry (...). Przestrzeń do umocnienia polskiej waluty nie jest duża, ale notujemy dziś drugą z rzędu pozytywną sesję dla złotego" - powiedział Sutowicz.

Zdaniem analityka, eurozłoty powinien do końca tygodnia pozostać na bieżącym poziomie, czyli w okolicach 4,28.

Według Sutowicza, w tym tygodniu nie należy spodziewać się większych zaskoczeń ze strony danych makro. Istotnymi wydarzeniami będzie publikacja minutek z sierpniowego posiedzenia FOMC (środa godz. 20.00) oraz z lipcowego posiedzenia EBC (czwartek godz. 13.30).

"Jeżeli chodzi o amerykański bank centralny, to wydaje mi się, że piątkowe wystąpienie szefa Fed Jerome'a Powella będzie istotniejsze. Być może będzie ono zawierać jakieś wskazówki co do tego, czy dwie podwyżki stóp procentowych w USA w tym roku są możliwe" - powiedział.

RYNEK DŁUGU

Zdaniem Sutowicza, również rentowności krajowych SPW powinny pozostać stabilne do końca tygodnia.

"Na rynku obligacji krajowych dochodowość zmienia się właściwie symbolicznie, o 1-2 bp, oczekując na jutrzejszą aukcję zamiany" - powiedział Sutowicz.

W jego opinii, aukcja nie powinna w istotny sposób wpłynąć na rynek wtórny.

Ministerstwo Finansów podało we wtorek, że na przetargu zamiany 23 sierpnia sprzeda papiery OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428 i WZ0528, a odkupi OK1018, WZ0119 i OK0419.

Według Mirosława Budzickiego, stratega z PKO BP, na czwartkowej aukcji zamiany wartość emisji papierów serii WZ wyniesie 1,25 mld zł, a obligacji OK 0,75 mld zł, PS 1,25 mld zł i WS 1,75 mld zł.

Zdaniem Budzickiego, popyt na obligacje skarbowe wspierać będą: scenariusz braku zmian polityki pieniężnej w Polsce (w przypadku papierów o stałym kuponie), bardzo korzystna sytuacja finansów publicznych, łagodna retoryka EBC i silny krajowy popyt na obligacje skarbowe.

W opinii stratega, negatywny wpływ będą miały: niepewna sytuacja na globalnych rynkach finansowych (mogąca skutkować wzrostem premii za ryzyko kredytowe), wzrost podaży papierów skarbowych od września i zaostrzanie polityki pieniężnej w USA.

środa środa wtorek 16.25 9.40 15.50 EUR/PLN 4,2842 4,2919 4,3023 USD/PLN 3,6967 3,7113 3,7417 CHF/PLN 3,7615 3,7677 3,7902 EUR/USD 1,1589 1,1564 1,151 OK0720 1,59 1,6 1,59 DS1023 2,48 2,47 2,47 WS0428 3,13 3,11 3,13

(PAP Biznes)