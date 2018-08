"Jest duże prawdopodobieństwo, że silny wzrost gospodarczy się utrzyma. Wierzę, że ten stopniowy proces normalizacji stóp procentowych pozostanie właściwy" - powiedział Powell.

Jego zdaniem, stopniowe tempo podwyżek stóp procentowych równoważy ryzyka związane ze zbyt szybkim i niewystarczająco szybkim podwyższaniem stóp procentowych.

"Przy solidnym zaufaniu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, mocnym poziomie kreacji miejsc pracy, rosnących dochodach oraz w obliczu stymulacji fiskalnej, rozsądnym byłoby oczekiwać, że kondycja gospodarki pozostanie silna" - powiedział Powell.

"Jestem pewien, że FOMC zrobi wszystko co się da, jeżeli oczekiwania inflacyjne znacząco wzrosną lub spadną, czy też pojawi się groźba kolejnego kryzysu" - dodał.

Bankier podkreślił, że choć inflacja ostatnio wzrosła w okolice 2 proc. to Fed nie widzi wyraźnych sygnałów przyspieszenia dynamiki cen powyżej 2 proc., ani podwyższonego ryzyka przegradzania gospodarki.

"To dobra informacja i wierzmy, że wynika ona przynajmniej w części z trwającego procesu normalizacji, który przybliżył nastawienie polityki do poziomu ocenianego przez FOMC jako z grubsza neutralny" - dodał.

Scenariusz podwyżek stóp proc. przez Fed we wrześniu i grudniu pozostaje właściwym rozwiązaniem - ocenił Robert Kaplan, prezes Fed w Dallas. Dodał, że zbyt wolne działanie może mieć negatywne konsekwencje."Powinniśmy poruszać się w kierunku neutralnego poziomu stóp proc. i podwyżki we wrześniu i grudniu są zbieżne z tą ścieżką" - powiedział Kaplan w Bloomberg TV.

Dodał, że zbyt wolne działanie może skutkować koniecznością nadganiania z podwyżkami stóp proc., a to "zazwyczaj prowadzi do złych rezultatów, w szczególności do recesji".

W ocenie Kaplana wojna handlowa nie ma na razie wpływu na amerykańską gospodarkę, choć firmy zwracają uwagę na "ostudzenie" planów inwestycyjnych.

"Krótkoterminowe perspektywy dla gospodarki USA są bardzo silne. Bardziej mnie martwi, co się wydarzy w 2020 i 2021 r." - powiedział.

Fed podniósł stopy proc. dwukrotnie w 2018 roku. Forward guidance banku sugeruje dwie kolejne podwyżki w bieżącym roku.

