"Po wystąpieniu szefa Fed, ruch na EUR/USD jest wyraźniejszy niż na EUR/PLN" - powiedział Soszyński.

"W ciągu dnia czekano na to wystąpienie i złoty umacniał się powoli w stosunku do euro, natomiast jak już prezes Fed wystąpił i mówił o podwyżkach stóp, ale w tonie warunkowym, to doszło do osłabienia dolara i tego na EUR/PLN za bardzo nie widać. Natomiast widać to na USD/PLN" - dodał.

Po wystąpieniu prezesa Fed EUR/USD rośnie o 0,8 proc., EUR/PLN zniżkuje o 0,4 proc., a USD/PLN spada o 1,1 proc.

Zdaniem ekonomisty, w przyszłym tygodniu eurozłoty może oscylować w okolicach 4,30.

"Jeżeli coś mogłoby osłabić złotego jeszcze bardziej, to ponowne pojawienie się kwestii tureckiej" - powiedział.

Prezes Fed Jerome Powell ocenił podczas wystąpienia w Jackson Hole, że stopniowe podwyżki stóp proc. w USA są właściwym działaniem, jeśli silny wzrost gospodarczy utrzyma się.

RYNEK DŁUGU

"Nasz rynek rządzi się trochę swoimi prawami. W ciągu dnia były oczekiwania na wystąpienie szefa Fedu i rentowności w USA rosły, a po wystąpieniu była korekta na obligacjach dolarowych, ale na polskim rynku długu nie ma większych zmian" - powiedział Soszyński.

Zdaniem ekonomisty, w przyszłym tygodniu najważniejszym wydarzeniem na krajowym rynku będzie informacja o podaży długu na wrzesień, którą Ministerstwo Finansów poda w piątek o godz. 15.00.

"Według naszej prognozy rentowności będą rosły na długim końcu, ale będą to nieznaczne ruchy, o 2-3 pb. W ramach oczekiwania (na informacje o podaży - PAP) obligacje 10-letnie mogą podejść pod 3,20 proc." - powiedział.

