JSW poinformuje o dalszych krokach ws. aktywów Prairie w połowie września



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) powinna w połowie września poinformować o decyzji dotyczącej aktywów Prairie Mining, poinformował prezes Daniel Ozon.

"Zakończyliśmy audyt techniczny obu projektów, który potwierdził że oba - Dębieńsko i Jan Karski - co do jakości węgla spełniają nasze oczekiwania" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że obecnie trwają audyty prawne, a także praca nad wyceną tych aktywów.

"Pewnie w połowie września będziemy informowali co do dalszych kroków odnośnie tych aktywów" - wskazał prezes.

Pod koniec marca br. JSW zawarła z Prairie umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)